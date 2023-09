“Mala Fede” di Giovanni Taranto, dal 29 settembre il Capitano Mariani torna in libreria

Giulio Mariani, “’o Capitano”, come ormai in tanti lo chiamano affettuosamente, capitano dei Carabinieri di San Gioacchino, sarà in azione per le vie di Pompei

“Per fare un bel libro ci vuole una buona storia, e quella di Mala fede lo è, profonda, misteriosa e intrigante, di respiro internazionale. Ci vuole lo stile giusto, e questo, così teso, veloce e ricco, sorprendente, lo è di sicuro. Ma anzitutto ci vuole un grande personaggio che ce la racconti.

Ecco, il capitano Mariani non è il solito detective da romanzo giallo, è un vero e proprio “uomo che cerca”: inquieto, appassionato e tenace. Ironico e acuto. Soprattutto umano. Il punto di vista giusto per far luce nella complessa metà oscura di una realtà contraddittoria, grottesca e feroce come la Napoli, il Vesuviano, l’Italia e il mondo, tanto degli anni Novanta, in cui è ambientato il romanzo, quanto di oggi. E il bello è che non è da solo. Qui ce ne sono tanti come lui, un bellissimo gruppo di personaggi, non solo tra gli investigatori, a cui affezionarsi. Da attendere e seguire ancora, con impazienza, nella prossima storia”.

Carlo Lucarelli

Il libro, i terzo del binomio Taranto-Mariani

Nella terra in cui le viscere del vulcano celano fiumi di magma, un altro fuoco arde, sotterraneo. È quello violento e malvagio della vendetta, covata a lungo da un gruppo di misteriosi individui decisi a colpire al cuore uno dei centri più sacri della fede vesuviana. Un piano diabolico, studiato nei minimi dettagli, per sottrarre un oggetto-simbolo caro a milioni di fedeli, oltraggiarlo e distruggerlo in nome di una perversa devozione all’oscurità più profonda.

Eventi apparentemente inspiegabili e segnali inquietanti si intrecciano gettando sull’intera vicenda l’ombra del soprannaturale, fino al compimento del crimine nel modo più clamoroso e inspiegabile. Ad agire sono stati uomini o qualcosa arrivato dagli abissi del male? Sarà la razionalità del capitano Mariani a dover arginare il panico e trovare il bandolo di una matassa che mescola misteriose sette e criminalità comune, agenti del Vaticano e incursioni della camorra.

Con la Pm Clara Di Fiore, gli uomini del Nucleo Operativo e l’amico nerista Gianluigi Alfano, il detective dell’Arma dovrà fare luce su un duplice anomalo rapimento, fatti di sangue e il furto d’arte del secolo, spingendosi fin quasi a un incidente internazionale.

Un giallo che esplora la presenza del satanismo a Napoli e nel Vesuviano, e allo stesso tempo punta un faro sul rapporto distorto delle mafie con la religione. Un romanzo che propone anche un’attenta narrazione di eventi reali che hanno segnato il profondo percorso di fede e nuova conversione di Bartolo Longo, una delle figure più carismatiche del cattolicesimo vesuviano, il cui passato oscuro è ignoto ai più.

Giovanni Taranto, giornalista specializzato in cronaca nera, giudiziaria e investigativa, ha esordito con La fiamma spezzata nel 2021.

Il romanzo successivo, Requiem sull’ottava nota, edito nel 2022, è stato vincitore del Premio Mysstery 2023 al Festival del giallo di Napoli.

Il capitano Mariani a Pompei

Intanto, per chi non l’avesse capito, “’o Capitano”, come ormai in tanti chiamano affettuosamente Giulio Mariani, capitano dei Carabinieri di San Gioacchino, città, neanche tanto immaginaria, situata alle pendici del Vesuvio, dopo le prime indagini in paesi che ricordano tanto quelli natii dell’autore, questa volta sarà impegnato tra le vie di Pompei.

Il personaggio nato dalla penna dell’amico e collega Giovanni Taranto, in libreria dal 29 settembre, sarà tutto da seguire nelle pagine del nuovo romanzo “Mala Fede”.