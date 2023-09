Pozzuoli, 24enne gambizzato e trasportato in ospedale: indagano i carabinieri, non è in pericolo di vita

Le condizioni del ferito, sebbene serie, non destano particolari preoccupazioni, e i medici ritengono che non sia in pericolo di vita

La scorsa notte un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli con una ferita al polpaccio causata da un proiettile. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente. .

Pozzuoli, 24enne gambizzato e trasportato in ospedale

Le condizioni del ferito, sebbene serie, non destano particolari preoccupazioni, e i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Al momento, le autorità stanno conducendo approfondite indagini per gettare luce sull’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il giovane sia stato vittima di un tentato omicidio o se l’episodio sia collegato a dispute o rivalità locali. La pista di un regolamento di conti non è esclusa.

Indagano i carabinieri, non è in pericolo di vita

La polizia sta ascoltando i testimoni oculari e raccogliendo prove dalla scena del crimine per ricostruire gli eventi che hanno portato al ferimento del giovane. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del presunto aggressore o sul tipo di arma utilizzata.