Circuito X-Country le premiazioni finali ad Eboli il 17 settembre

Si tirano le somme del circuito X-Country 2023 che ha visto quest’anno l’istituzione di un nuovo format di promozione della mountain bike cross country in sinergia tra i comitati regionali della Federciclismo Campania e Basilicata. Le premiazioni dei protagonisti, sia atleti che team, si svolgerà domenica 17 settembre alle ore 17:00 ad Eboli presso “Bagno 38” Via Francesco Mimbelli.

Questa prima edizione ha avuto un buon successo, soprattutto sotto l’aspetto della partecipazione delle categorie agonistiche giovanili, obiettivo principale della manifestazione. A questo link di Mtbonline, la classifica del circuito https://www. mtbonline.it/Classifiche/83-x- country-basilicata-campania.

Come da regolamento verranno premiati i vincitori agonisti ed amatori di ogni categoria con la maglia offerta da Ciemme Sport e con trofei i primi 3 (per le categorie agonistiche verrà erogato il montepremi ai primi 5) mentre il montepremi per le prime 5 società verrà erogato tramite bonifico nei giorni antecedenti. Alla premiazione, saranno presenti i presidenti dei comitati regionali promotori di Campania e Basilicata, le relative strutture tecniche e tutte le società organizzatrici.