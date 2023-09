Iniziative culturali dell’associazione Prometeo a Trecase per i festeggiamenti in onore di San Gennaro 2023

Nell’ambito delle celebrazioni civili, a latere di quelle religiose predisposte da don Antonio Ascione, parroco del Santuario “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase per i festeggiamenti in onore di San Gennaro, l’associazione culturale Prometeo con la collaborazione del Santuario parrocchiale di “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” Trecase, ANDI Napoli, CEPSAV ODV, Ganesh ODV, Guida Editori, Fondazione Guida alla Cultura, La Fontana del Villaggio, IIS “F. Degni” di Torre del Greco, Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata e con il patrocinio morale dell’Amministrazione comunale di Trecase, Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania, Forum delle Associazioni Sociosanitario, Ordine dei Giornalisti della Campania, UCID Napoli e Campania, UCSI Campania, ha promosso a Trecase le seguenti iniziative:

Domenica 17 settembre 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in Piazza San Gennaro è installato il gazebo per la “Prevenzione delle malattie del cavo orale”. Giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle malattie del cavo orale promossa dall’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) Napoli e dall’associazione culturale Prometeo.

Lunedì 18 settembre 2023 alle ore 19,00 nell’Oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita, 68 si tiene la presentazione del libro “Chi ha rapito San Gennaro?” Un giallo napoletano a fumetti – Edizioni “Guida Editore” e cerimonia di inaugurazione della biblioteca dell’oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora” dedicata al giornalista e scrittore vesuviano Michele Prisco alla presenza della figlia Caterina. Introduce: Francesco Manca, presidente associazione culturale Prometeo. Dopo i saluti di don Antonio Ascione, parroco del Santuario “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” – Trecase; don Salvatore Scaglione, già parroco del Santuario “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” – Trecase; Raffaele De Luca, sindaco di Trecase, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Clotilde Zampognaro, dirigente scolastico ICS “D’Angiò – Via Vesuvio” Trecase sono previsti gli interventi di Stefania Brancaccio, imprenditrice, segretaria generale nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), presidente UCID Campania; Diego Guida, editore, presidente Fondazione Guida alla Cultura, presidente nazionale del Gruppo piccoli editori dell’AIE, presidente UCID Napoli; Felicio Izzo, già preside del Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Caterina Prisco, presidente del Centro Studi “Michele Prisco”.

È presente l’autore Marco Sarno, giornalista e caporedattore de “Il Venerdì” di Repubblica.

A seguire si tiene l’inaugurazione della collettiva d’arte “La biblioteca di Babele – La parola dipinta” a cura di Felicio Izzo e Crescenzio D’Ambrosio. La mostra rimarrà aperta dal 19 al 22 settembre 2023 dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Mercoledì 20 settembre 2023 ore 19,00 nell’ Oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita, 68, nell’ambito delle iniziative “Cultura e conoscenza, le fonti della verità”, si tiene il corso di introduzione all’astronomia: “Gli equinozi e i solstizi: e le stagioni?” a cura di Gennaro Cretella, presidente Associazione Ganesh ODV.