Napoli, sequestrate armi e droga in Salita Capodimonte

Mercoledì pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di controllo del territorio, in un giardino abbandonato in Salita Capodimonte, hanno rinvenuto e sequestrato, una pistola calibro 7,65, 14 cartucce dello stesso calibro, una pistola 6,35, entrambe con matricola abrasa, 12 buste di marijuana del peso complessivo di circa 702 grammi, tre panetti e 5 bustine di hashish del peso complessivo di circa 373 grammi, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.