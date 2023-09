Napoli, sparò e rischiò di uccidere un uomo per rapinargli lo scooter: arrestato 17enne. La vittima lottò per la vita

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in C. P. A. nei confronti di un 17enne napoletano. Il giovane è gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione.

Napoli, sparò e rischiò di uccidere un uomo per rapinargli lo scooter

La vicenda risale alla sera del 29 marzo 2023, quando il giovane, in concorso con un altro individuo ancora da identificare, è stato coinvolto in un tentativo di rapina e tentato omicidio. I due, a bordo di un motoveicolo precedentemente rubato, avrebbero tentato di asportare uno scooter da un uomo fermo in una stazione di rifornimento carburanti. La vittima è stata minacciata con una pistola e successivamente ferita con due colpi d’arma da fuoco, uno al ginocchio destro e uno al gluteo sinistro, causandole gravi lesioni che hanno messo in pericolo la sua vita.

Il ferito è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici d’urgenza per la lesione dell’arteria poplitea destra, che aveva causato uno shock emorragico. Successivamente, è stato ricoverato in prognosi riservata, lottando per la sua vita per diversi giorni.

Arrestato 17enne. La vittima lottò per la vita

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Nucleo Operativo di Poggioreale hanno portato a raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro il diciassettenne. Sono stati ritrovati proiettili compatibili con quelli utilizzati nel crimine presso la sua abitazione e le descrizioni fisiche fornite dalla vittima hanno ulteriormente rafforzato i sospetti contro di lui.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato presso un’abitazione a Castel Volturno, in compagnia di altre persone. Durante la perquisizione, è stata trovata una pistola con 10 proiettili calibro 9×19 mm, occultata all’interno di un armadio e di sua esclusiva disponibilità. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.