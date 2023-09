Ultimo appuntamento per Sorrento Incontra 2023 , la rassegna promossa dal Comune e realizzata da InScena

Ensemble Italiano presenta da un’idea di Gino Finelli, medico oncologo napoletano, in collaborazione con l’Associazione Culturale Palma Cappuro e e Il Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo di Napoli “C’era una volta il Night”, un amarcord in parole e musica sulla storia del night club.

Un concerto per beneficenza in favore del Benin con musicisti professionisti delle Associazioni “Jonu Africa” e “Dare futuro”.

Una storia affascinante che attraverso racconti, video e, naturalmente musica, ripercorre un periodo particolarmente felice, ricco di progetti e di desiderio di rinnovamento: i favolosi anni 60.

Lo show intende raccontare attraverso le musiche jazz del Night Club italiano la storia di un paese in totale rinnovamento, in chiave musicale e non solo, che passava da una condizione rurale ad una crescita che avrebbe portato benessere economico, sociale e un rinnovamento in tutti i settori naturalmente anche nella musica.

Ricordare e raccontare quegli anni, per chi li ha vissuti rappresenta un amarcord in un’epoca della vita indimenticabile ed irripetibile, per chi non c’era la conoscenza di un periodo che ha segnato la storia del nostro paese e della musica contemporanea.