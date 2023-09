Arrestato a Pompei ladro “aspirante sommelier”, tenta di rubare due bottiglie di Möet

L'accusa, per il pregiudicato di Torre del Greco, già finito sotto indagine per aver commesso almeno altri 4 presunti furti, stavolta non è lieve: rapina impropria

Ladro forse aspirante sommelier tenta di rubare due bottiglie del costoso champagne Möet & Chandon: acciuffatto a La Cartiera. Pregiudicato, ladro seriale, 38enne, di Torre del Greco, una “passione” quasi smodata per lo champagne e per i vini pregiati. Non da acquistare, però, ma da rubare.

E’ questo il profilo di A.B., 38enne di Torre del Greco arrestato ieri dai poliziotti del Commissariato di Pompei. L’accusa, per il pregiudicato torrese, già finito sotto indagine per aver commesso almeno altri 4 presunti furti presso il supermarket alimentare del centro commerciale pompeiano, stavolta non è lieve: rapina impropria.

L’ultimo tentativo è avvenuto ieri pomeriggio. Dove? Ovviamente sempre nel megastore di Pompei. Il 38enne, una volta riconosciuto dagli addetti alla vigilanza privata del centro commerciale, avrebbe ieri provato a sfuggire alla cattura, spintonando gli stessi vigilantes.

Immediatamente dopo gli spintoni, sono però intervenuti gli agenti del Commissariato di via Sacra diretto dal vicequestore Antonello Palumbo. I poliziotti hanno così, infine, stretto le manette ai polsi al ladro aspirante sommelier. Secondo gli investigatori, il 38enne di Torre del Greco si sarebbe reso responsabile di almeno 4 furti di liquori pregiati nella città di Pompei.

Salvatore Piro