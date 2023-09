Qualiano: rapina una donna alla guida della sua auto, tradito dalle telecamere. 45enne arrestato

La pistola è puntata contro una donna in strada. L’uomo che la stringe forte ha 45 anni e natali torinesi. Da tempo vive a Giugliano e ha bisogno di denaro. E’ in auto quando individua il suo obiettivo, una 35enne uscita di casa per fare la spesa.

Non ha molto in borsa, il cellulare e il portafogli con denaro sufficiente a spuntare l’elenco degli alimenti che mancano in dispensa.

Il 45enne spiana l’arma e indica la borsa, grida agitato.

Agguantato il bottino fugge via.

I carabinieri della stazione di Qualiano ricevono la richiesta di aiuto e si mettono immediatamente al lavoro. La descrizione del rapinatore e dell’auto utilizzata è precisa.

Analizzano le immagini di video-sorveglianza negli orari segnalati e individuano la vettura utilizzata per la fuga. Una Clio – si scoprirà poi – intestata proprio all’uomo armato.

Un errore fatale costato caro ad Andrea Maisto, già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo raggiungono a casa e trovano anche la maglietta indossata in occasione della rapina, immortalata chiaramente dalle telecamere.

Maisto è ora in carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti. Dovrà rispondere di rapina aggravata.