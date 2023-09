Una notizia che non vorremmo mai dare: è morta una bambina di soli 5 anni in seguito allo schianto ed al relativo incendio di un aereo della Frecce Tricolori (Pony 4) che stava sorvolando nel torinese (nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle). Il fratellino della piccola presenta ustioni su tutto il corpo ed è stato portato all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. I genitori, anch’essi feriti, sono invece in codice giallo presso il Cto ed al San Giovanni Bosco, sempre per via delle ferite. Il pilota, che si è lanciato con il paracadute poco prima che il velivolo si schiantasse al suolo, si trova, sempre in codice giallo, al Giovanni Bosco.

L’aereo sarebbe caduto all’interno del territorio del Comune di San Francesco al Campo, durante un’esercitazione organizzata per l’esibizione celebrativa del centenario dell’Aeronautica Militare.

Le parole presidente dell’Aeroclub Torino

“In seguito al tragico incidente avvenuto all’aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell’Aeronautica Militare organizzata dall’Aeroclub Torino sull’aeroporto di Torino Aeritalia, è annullata, sia per la giornata odierna, sia per gli eventi di domenica 17 settembre. È annullato anche il concerto dei Pink Sound previsto questa sera. Il presidente dell’Aeroclub Torino, Alberto Bannino, a nome di tutta l’organizzazione e del direttivo dell’Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime”.

Lo schianto di un aereo delle Frecce Tricolori, morta bambina di 5 anni! Il cordoglio dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha espresso il suo cordoglio per la famiglia della piccola deceduta con il seguente messaggio, pubblicato sulle pagine ufficiali.

Non è stato l’unico incidente

Ma non si tratta dell’unico incidente della giornata, infatti, all’Aero Club di Torino, un altro aereo è uscito dalla pista mentre era in fase di atterraggio, poi si è ribaltato. Anche qui i piloti sono usciti senza ferite e per fortuna nessuna tragedia si è verificata tra le persone accorse a vedere la manifestazione. I vigili del fuoco sono giunti sul posto.

Andrea Ippolito