Castellammare, dal 19 al 24 settembre 2023 la Festa di Sant’Eustachio: al via la XVI edizione della Sagra dei prodotti tipici della collina stabiese

A Castellammare di Stabia al via la Festa di Sant’Eustachio dal 19 al 24 settembre 2023. Organizzata dalla Parrocchia di Sant’Eustachio Martire nel quartiere di “Privati”, la Festa si aprirà alle ore 18 e 15 di martedì 19 settembre con la preghiera al Santo Rosario e coroncina a Sant’Eustachio. Mercoledì 20, invece, ci sarà la Festa liturgica del Santo. Domenica 24 settembre, inoltre, si terrà alle ore 10 e 30 la processione per le strade della parrocchia.

Castellammare, dal 19 al 24 settembre 2023 la Festa di Sant’Eustachio

Nell’ambito della Festa, il 23 ed il 24 settembre, dalle ore 20 negli spazi dell’oratorio “Don Lorenzo Milani” si terrà la XVI edizione della Sagra dei prodotti tipici della collina stabiese. Le serate saranno allietate da balli e spettacoli canori. L’iniziativa, nata dal forte desiderio comunitario in occasione della festa patronale di Sant’Eustachio, diventa di anno in anno una gustosa occasione per apprezzare cibi buoni in un territorio che non tutti gli stabiesi ancora conoscono abbastanza.

Al via la XVI edizione della Sagra dei prodotti tipici della collina stabiese

Un connubio perfetto fatto di passione per l’arte culinaria e gesti concreti, formativi e ludico sportivi a vantaggio dei bambini, ragazzi e adulti dell’intero quartiere. Tutto in un contesto suggestivo e armonico, dove madre natura fa la sua parte dando maggiore gusto ai prodotti tipici e tanto entusiasmo a coloro che vi giungono.