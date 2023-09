Una coppia di giovani genitori è stata sanzionata dalle autorità durante un’operazione di controllo notturna a Napoli. Gli individui, a bordo di uno scooter, sono stati sorpresi senza indossare il casco protettivo. Ciò che ha suscitato particolare preoccupazione è stato il fatto che avevano il loro neonato tra le braccia mentre viaggiavano in sella al veicolo.

Durante la stessa operazione, un diciottenne è stato individuato mentre imbrattava una parete di un edificio nel centro storico di Napoli utilizzando un rossetto liquido. Stava scrivendo una dedica d’amore.

Denunciato inoltre il rappresentante legale di un locale sito in largo Baracche nel quale sono state riscontrate alcune irregolarità, tra cui l’impiego di quattro lavoratori a nero e carenze strutturali che hanno comportato la sospensione delle attività del locale.

Inoltre, durante i controlli stradali, sono state riscontrate numerose violazioni del codice della strada. Tre persone sono state denunciate per guida senza patente. Tra di loro, due non avevano ancora compiuto 18 anni. Sanzioni per due parcheggiatori abusivi in piazza Matteotti e via Cesare Battisti.

Infine, sei persone sono state segnalate alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti.