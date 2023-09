Oltre un kg di hashish in camera da letto, blitz a Forio d’Ischia: arrestato un 18enne insospettabile

All'interno della sua camera da letto, i militari hanno rinvenuto 10 panetti della stessa sostanza stupefacente, per un totale di circa 1 chilo di hashish

Un giovane di 18 anni, fino a quel momento incensurato, è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota operativa di Ischia per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un normale controllo alla circolazione, quando il giovane è stato trovato in possesso di un piccolo involucro contenente 2,4 grammi di hashish e la somma di 340 euro in contanti.

Oltre un kg di hashish in camera da letto, blitz a Forio d’Ischia

Le autorità hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del giovane, dove è emersa una scoperta scioccante. All’interno della sua camera da letto, i militari hanno rinvenuto 10 panetti della stessa sostanza stupefacente, per un totale di circa 1 chilo di hashish. Oltre alla droga, sono stati trovati anche gli strumenti e il materiale necessari per confezionare e pesare le dosi.

Arrestato un 18enne insospettabile

Il giovane è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Questo arresto rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona e dimostra l’efficacia delle operazioni di controllo delle forze dell’ordine. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per combattere i traffici e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.