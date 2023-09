Pomigliano d’Arco: dalla ciclo pedalata cittadina al “bike to work” per la settimana Europea della mobilità

A Pomigliano d’Arco, dal 16 al 24 settembre, si è svolta con successo la “Settimana Europea della Mobilità“. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune e grazie all’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente e ai Parchi pubblici, guidato da Maria Rosaria Toscano, ha visto una serie di iniziative incentrate sulla promozione della mobilità sostenibile.

Pomigliano d’Arco: la ciclo pedalata cittadina ed il “bike to work”

Il 17 settembre, è stata organizzata la prima ciclo-pedalata cittadina con il supporto del gruppo “Pomigliano Pedala” di Gaetano Iovino. Più di settanta ciclisti si sono radunati in Piazza Giovanni Leone, approfittando del bel tempo, per dirigere verso le zone verdi della città e le Masserie nella periferia. Questa pedalata è solo uno degli eventi previsti nel programma della “Settimana Europea della Mobilità”.

L’assessore all’Ambiente e ai Parchi pubblici, Maria Rosaria Toscano, ha dichiarato con orgoglio: “Siamo tra le poche città in Campania a promuovere iniziative di questo genere, mirate a sensibilizzare e educare la cittadinanza verso una mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente. Vogliamo coinvolgere anche le scuole, perché i giovani sono più aperti all’innovazione e al rispetto dell’ambiente”.

“Pomigliano: evoluzione di una città che cambia mobilità”

Tra gli altri eventi programmati, spicca l’esposizione di una mostra fotografica intitolata “Pomigliano: evoluzione di una città che cambia mobilità”, che si terrà presso la sala delle Capriate presso la Distilleria dal 18 al 21 settembre. L’Assessore Toscano ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le scuole in questa iniziativa per educare i giovani al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo.

Nel quadro delle iniziative per la mobilità sostenibile, è stato istituito il “Bike to Work” il 22 settembre, un evento simbolico che promuove l’utilizzo della bicicletta per andare al lavoro. Gli assessori e i consiglieri comunali saranno tra i primi a partecipare a questa iniziativa, contribuendo a sensibilizzare la comunità verso uno stile di vita più sostenibile.

Infine, l’assessore Toscano ha delineato i futuri progetti per la città di Pomigliano, tra cui la costruzione di nuove piste ciclabili per collegare la città ad altri comuni dell’hinterland. È previsto anche l’ampliamento dei parcheggi per biciclette, l’installazione di sistemi di “bike sharing” e la creazione di un “Ufficio Biciclette” presso il Comune per promuovere ulteriormente l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico.

Cinzia Porcaro