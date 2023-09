Pozzuoli, picchia il marito e gli incendia i vestiti: arrestata 54enne. Pretendeva 1500 euro per lasciare la casa

A Pozzuoli, il sabato sera è stato segnato da un episodio di violenza domestica che ha portato all’arresto di una donna di 54 anni di origini domenicane. Durante una discussione con il marito, la donna ha chiesto 1500 euro per lasciare la casa coniugale. Di fronte al rifiuto del marito, la situazione è degenerata. La donna lo ha brutalmente picchiato e ha danneggiato alcuni mobili. Poi ha commesso un atto ancora più grave, incendiando alcuni vestiti del coniuge. Sono stati i grida e la disperazione dell’uomo a portare all’intervento delle autorità.

La vittima ha chiamato il numero di emergenza 112, e i carabinieri sono intervenuti prontamente. La donna, visibilmente agitata, è stata arrestata per estorsione, danneggiamento e maltrattamenti. Attualmente, si trova in attesa di giudizio presso il carcere femminile di Pozzuoli.

Nella stessa serata, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone più frequentate della città, scoprendo una serie di altre attività illecite. Un uomo di 42 anni di Napoli è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di coltelli e di un pugnale a doppia lama. Inoltre, in un’area pubblica nel quartiere Reginelle, sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di hashish e 5 grammi di cocaina. Durante i controlli, sono state identificate 147 persone e ispezionati 53 veicoli. Numerose contravvenzioni al codice della strada sono state rilevate, principalmente per la mancanza di copertura assicurativa.