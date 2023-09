Il Santa Maria la Carità vince anche fuori casa 0-3 al Salernum Baronissi

Il Santa Maria la Carità vince anche fuori casa: per la seconda giornata di campionato, al Figliolia di Baronissi, i sammaritani vincono 0-3 contro il Salernum Baronissi.

Mister Di Nola disegna il suo undici con Borrelli tra i pali, cerniera difensiva con Vallefuoco, Esposito, Sannino e Cascone, chiavi del centrocampo a La Torre, Ammaturo e Greco, attacco confermatissimo con Senatore, D’Oriano e capitan Farriciello. Mister Leone risponde con Orlandi, De Simone, Guzzo, Vignes, Imparato, Terlino, De Maio, Sorrentino, Cuomo, Salvato e Santonicola.

La partita

Primi quindici minuti che si giocano nella zona centrale del campo con le due squadre che appaiono guardinghe e timorose. Al 20’ si svegliano le bocche di fuoco degli ospiti in maglia blu, Senatore recupera una palla a centrocampo vede D’Oriano e lo lancia in profondità, l’esterno d’attacco sammaritano arriva in area ma spara alto. È il preludio al gol, dopo un giro di lancette la rete che stappa la contesa, La Torre si occupa di un calcio piazzato dalla bandierina, pennella per Vallefuoco che indisturbato trova la zuccata vincente.

Il Santa Maria la Carità prova a dare una spallata alla gara e ci riesce, Farriciello manda in bambola il pipelet locale che va in confusione, sbaglia il rinvio e l’attaccante ospite ne approfitta, 0-2 e settore ospiti in visibilio. Il Salernum tenta la reazione d’orgoglio ma la ciurma di mister Di Nola serra i ranghi, al 41’ l’unica occasione dei padroni di casa, Borrelli si supera due volte prima sulla conclusione e poi sulla ribattuta. Allo scadere dei tre minuti di recupero, punizione dal limite per il Santa Maria la Carità, se ne occupa Farriciello ma la conclusione sbatte sulla barriera locale, sulla ribattuta però il nove ospite non ci pensa due volte e cala il tris.

Santa Maria la Carità – Salernum Baronissi: il secondo tempo

La seconda frazione si apre con un triplo cambio per i locali, al 53’ cambio anche tra le fila sammaritane Giardullo fa respirare D’Oriano che esce per una contusione rimediata in un contrasto di gioco. Al 56’ Borrelli si fa trovare pronto su un tiro dalla distanza rifugiandosi in angolo. Un minuto dopo è ancora il numero uno ospite che si ripete, l’attaccante locale arriva a tu per tu ma trova l’estremo difensore che gli nega la gioia del gol in spaccata.

Al 76’ gli ospiti hanno l’occasione di fare più tondo il risultato, Somma recupera un pallone in contrasto, serve Farriciello che dalla destra prova la botta ma viene respinto in angolo. Negli ultimi minuti spazio a Maravolo, Correale e De Simone tra le fila sammaritane. Il risultato non cambia, sconfitta senza appello per il Salernum Baronissi, grande vittoria per il Santa Maria la Carità che fa due su due. Unico neo della partita l’espulsione comminata a D’Oriano Francesco per una parola di troppo dalla panchina.