Tenta una rapina in Piazza Garibaldi a Napoli. Arrestato un 17enne marocchino

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una persona armata di coltello.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini discutere animatamente e, uno di essi, alla loro vista e con un gesto repentino, ha tentato di occultare qualcosa nella tasca dei pantaloni.

Gli agenti a seguito di controllo, lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri; l’altro uomo, mostrando una ferita sanguinante alla gamba ha raccontato loro che, poco prima, era stato ferito dall’indagato per essersi rifiutato di consegnargli la somma di 20 euro.

Per tal motivo, gli operatori, con non poche difficoltà hanno prontamente bloccato l’aggressore, un 17enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, traendolo in arresto per tentata rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale; ancora, gli agenti lo hanno altresì denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.