C’è una storia del calcio ancora da scrivere: la racconta l’intro alle partite della Serie A Femminile eBay trasmesse in chiaro. Nel breve video che introduce le partite del campionato trasmesse in TV va in scena una metafora che ripercorre i passi del calcio femminile italiano. Una calciatrice corre palleggiando per la città. I suoi trick vengono notati da alcuni passanti che, affascinati dalla sua bravura, iniziano a seguirla. Le luci della città sono tutte per lei, le persone che la ammirano sono diventate migliaia. Infine, la giocatrice fa il suo ingresso in uno stadio gremito dove, dopo un ultimo calcio al pallone, si gode il meritato bagno di folla.

Una metafora che ripercorre i passi del calcio femminile italiano

Il video “Una storia del calcio ancora da scrivere”, che introduce le partite del campionato 2023-24 della Serie A Femminile eBay, è una metafora che ripercorre i passi del calcio femminile italiano che, per il primo anno dalla sua fondazione, ha raggiunto il professionismo. Un traguardo storico che ha finalmente garantito alle calciatrici pieni diritti e tutele legate alla loro attività professionale, riconoscendo così il loro impegno, sacrificio e dedizione totale a questo sport.

eBay, il marketplace globale impegnato a promuovere la parità di genere e il rafforzamento della leadership femminile, è partner della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC dalla scorsa stagione, che ha seguito come Premium Partner. Quest’anno, in qualità di Title Partner della Serie A Femminile, ha voluto realizzare un video che potesse essere celebrativo ed evocativo insieme: “Questo video celebra la determinazione e la passione delle calciatrici e di tutti i tifosi che le ammirano e le incoraggiano. Il calcio femminile è sempre più seguito e come marketplace delle passioni continuiamo a raccontarlo e sostenerlo” – afferma Vito Pace, Chief Marketing Officer di eBay Italia.

“Una storia del calcio ancora da scrivere”, il video della Serie A Femminile eBay

Ideata da DUDE ed illustrata e animata da Rocket Panda, la nuova intro sarà visibile prima delle partite trasmesse in chiaro sui canali RAI (Rai2 e Rai Sport).