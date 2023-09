Notte di terrore a Boscoreale, ordigno e colpi di pistola: allarme racket e camorra. Indagini in corso, la pista del clan

A Boscoreale la scorsa notte una serie atti di violenza hanno scosso la comunità locale: l’esplosione di un ordigno artigianale e colpi di pistola hanno gettato ombre su una possibile spaccatura interna tra i gruppi satelliti del clan “Limelli – Vangone”, che detiene il controllo su molte attività criminali nell’area.

Notte di terrore a Boscoreale, ordigno e colpi di pistola

Tutto è iniziato poco dopo le 2 di notte, quando una bomba artigianale di notevole potenza è stata fatta esplodere di fronte alla saracinesca di un negozio nella piazza Sant’Anna. L’esplosione ha causato danni significativi alla serranda del negozio e ha coinvolto due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. I residenti sono stati svegliati di soprassalto dai suoni terrificanti dell’esplosione.

Allarme racket e camorra. Indagini in corso, la pista del clan

Ma la notte di terrore non era finita. Appena 20 minuti dopo, colpi di pistola sono stati sparati contro un bar e un centro scommesse situati in via Giovanni della Rocca. Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri, che sembrano collegare i due eventi e sospettano che possano essere il risultato di un conflitto interno tra i gruppi criminali affiliati al clan Limelli – Vangone. Gruppi dominano la scena criminale nell’area e gestiscono una vasta gamma di attività illegali.