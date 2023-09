“Podistica Internazionale San Lorenzo”, presentazione della 61ª edizione

Il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni (SA), presso l’Aula Consiliare “Sabato Martelli Castaldi”, ospiterà mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 10.00, la conferenza stampa di presentazione della 61ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro, in programma domenica 24 settembre 2023 a Cava de’ Tirreni con partenza ed arrivo nella frazione San Lorenzo. Sarà l’occasione per ricordare l’Avv. Vincenzo Giannattasio e l’Avv. Alfredo Messina, entrambi già Sindaci di Cava de’ Tirreni e Soci Onorari del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”.

Atleti di spessore internazionale, testimonial prestigiosi e grandi novità nel percorso caratterizzeranno questa attesissima edizione della storica manifestazione podistica metelliana. Al termine del programma agonistico si svolgerà la “ricca” cerimonia di premiazione, nel corso della quale sarà consegnato il riconoscimento allo “Sportivo cavese dell’anno”.

Il percorso della 61ª edizione “Podistica Internazionale San Lorenzo”

Vista l’interruzione per causa frana al km. 6,5 del percorso storico della Podistica Internazionale San Lorenzo Trofeo “Armando Di Mauro” in programma per il 24 settembre a Cava de’ Tirreni, vista l’impossibilità di ripristinare e mettere in sicurezza la strada, visto che già nel 1984 si è avuto lo stesso problema per lavori straordinari, affinché tutto possa essere svolto nel rispetto della sicurezza, il percorso è stato modificato utilizzando il seguente percorso utilizzato nel 1984 di Km. 8,050: VIA SANTORO – VIA RAGONE – VIA O. DI GIORDANO – VIA T. DI SAVOIA –VIA SANTORO – VIA S. LORENZO – località QUADRIVIO MONTE – VIA S. GIOVANNI BOSCO – località S. PIETRO – VIA N. DI MARINO – VIA C. CONSALVO – VIA A. ADINOLFI – VIA F. FERRARA – località ANNUNZIATA – VIA N. PASTORE – VIA O. DI BENEDETTO – VIA ABBRO – VIA A. SALSANO – VIA G. PISAPIA – Località PREGIATO – VIA L. PASTORE – VIA A. CASABURI – VIA L. FERRARA – VIA DE FILIPPIS – VIA CARILLO – VIA SANTORO.

“Podistica Internazionale San Lorenzo”, presentazione della 61ª edizione

Tutti i dettagli della 61ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” ed il nome dello “Sportivo cavese dell’anno” saranno rivelati nel corso della conferenza stampa, alla quale interverranno: Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni; Annamaria Altobello, Assessore comunale allo Sport; Lorena Iuliano, Assessore comunale all’Istruzione; Enrico Pellino, Presidente regionale del Centro Sportivo Italiano; Pasquale Scarlino, Consigliere regionale del CSI e Fiduciario CONI per Cava de’ Tirreni; Giovanni Scarlino, Presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni; Antonio Del Pomo, Presidente del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”.

Sarà anche l’occasione per ricordare – con una breve, ma sentita cerimonia – l’Avv. Vincenzo Giannattasio e l’Avv. Alfredo Messina, entrambi già Sindaci di Cava de’ Tirreni e Soci Onorari del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”.

G.S. “Canonico S. Lorenzo”, via San Lorenzo, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Tel: 347.7644927 – Web: www.podisticasanlorenzo.com – Mail: info@podisticasanlorenzo.com – Facebook: Podistica San Lorenzo