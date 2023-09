Cava de' Tirreni, al Social Tennis Club si conclude l’Open maschile vittoria di Federico Campana

È di Federico Lamberto Campana (25 anni, classificato 2.2) la vittoria del Torneo di Tennis Open singolare maschile che si è tenuto al Social Tennis Club (via Garzia) di Cava de’ Tirreni. Campana ha battuto il 25enne Emanuele Bastia 7/5 1/0 Rit. (ritiro), dopo un primo set molto combattuto in cui Bastia, in vantaggio 5/4, ha avuto la possibilità di chiudere il set per due volte (due set point). L’esito della partita è stato, però, ribaltato da Campana che ha vinto il primo set; alla fine del primo game Bastia ha avuto un calo fisico e ha deciso di ritirarsi e di non concludere la partita.

Alla finale – che si è svolta il 17 settembre sera al Social Tennis Club di Cava – erano presenti il consigliere regionale Fitp Campania Pietro Dini e i maestri Piero Stabile e Michele Romano, referenti della provincia di Salerno delle Federazione Italiana Tennis.

“Con la vittoria di Federico Campana si conclude il Torneo di Tennis Open singolare femminile e maschile, che rappresenta uno dei momenti più importanti del Social Tennis Club e che ha potuto contare sul supporto di due importanti aziende cavesi: “La Tramontina” e “Damarila” – ha affermato Luca Ricciardelli, presidente del Tennis Club di Cava – Adesso l’attività del sodalizio entra nel vivo con l’inizio della scuola di tennis per cui la possibilità di una prova gratuita”.