Sparatoria a Portici vicino al parco giochi per bambini. Panico in strada e due giovani feriti

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiarissima: l'agguato in moto, la stesa o la rissa finita a pistolettate. Bambini in lacrime portati via in fretta dai genitori

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in serata a Portici. Erano circa le 19:30, nei pressi dell’area giochi per bambini Giovanni Paolo II, in Via San Cristoforo quando si è scatenato in panico. I testimoni hanno riferito delle lacrime, le urla e il volto terrorizzato dei bambini portati via in fretta dai genitori.

Nella zona interessata, adiacente a un bar molto frequentato, sorge appunto un parco urbano a quell’ora ancora popolato da diversi bambini. Inevitabile il fuggi fuggi. Al momento del raid di fuoco la zona era affollata di persone che si sono date alla fuga e hanno cercato riparo.

Secondo le prime ricostruzioni, a pochi passi dall’area dedicata ai più piccini, alcuni uomini a volto coperto a bordo di alcuni scooter sarebbero piombati, armi in pugno. Immediata l’esplosione di colpi di pistola all’indirizzo di alcuni giovani che sostavano lungo la strada. Gli uomini armati subito dopo si sarebbero dileguati. In particolare un testimone oculare ha raccontato di aver notato un uomo in scooter, armato e con il volto nascosto da un casco che, dopo aver sparato, si è allontanato in direzione di San Giorgio a Cremano.

Successivamente sembra prendere corpo l’ipotesi, grazie ad altre testimonianze, che si sarebbero affrontati alcuni giovani in una rissa al culmine della quale sarebbero stati esplosi colpi di pistola.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e del commissariato di Portici-Ercolano assieme ai Carabinieri della locale stazione e alla Polizia Municipale. Non si esclude l’ipotesi di una “stesa“. Al momento gli agenti hanno rinvenuto due proiettili conficcati nel muro.

Intanto poco dopo, due giovani feriti, in maniera non grave, sono arrivati in pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. I due avrebbero affermato di essere stati coinvolti in un incidente stradale, ma nessun sinistro risulta alle forze dell’ordine. Per gli inquirenti sono coinvolti nel conflitto a fuoco.