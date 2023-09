Il derby campano Giugliano-Juve Stabia termina a reti bianche

Termina a reti bianche il derby campano a tinte gialloblù tra Giugliano e Juve Stabia, disputato al De Cristofaro di fronte a oltre 3.000 tifosi. Pari sostanzialmente giusto per quanto visto in campo: primo tempo piuttosto equilibrato, ripresa più movimentata per le occasioni prodotte da ambo le squadre.

Con questo punto la Juve Stabia continua la serie positiva e si mette al secondo posto dietro la Turris, mentre il Giugliano dimentica la sconfitta del turno precedente contro il Foggia (1-0 per i dauni).

La partita

Per quanto concerne la cronaca, piuttosto scarna nel primo tempo: la Juve Stabia che cerca di beffare la squadra di casa con una punizione di Mignanelli senza particolare efficacia, mentre il Giugliano cerca di centrare il bersaglio con Bernadotto, molto attivo e propositivo per tutta la gara.

L’inizio della ripresa viene caratterizzato dall’espulsione di Di Dio del Giugliano al 3’ per somma di ammonizione, dopo simulazione in area stabiese. La supremazia numerica dà il la alla manovra offensiva della Juve Stabia che costruisce due occasioni gol prima con Piscopo e poi con Bachini, che non vengono finalizzate. Clamorosa la prima con l’attaccante che non riesce a ribadire in rete sottoporta. Il Giugliano non sta a guardare e risponde colpo su colpo: Bernadotto non finalizza una ripartenza del Giugliano, mentre nel finale Oyewale spreca una buona occasione in contropiede, innescato da Gladestony, nel finale di gara.

Tra i migliori per la Juve Stabia, si segnalano Mignanelli e Leone, per il Giugliano Bernadotto e e Gladestony. Per gli stabiesi resta il rammarico di non aver sfruttato l’uomo in più nel corso della ripresa e per non essere stata abbastanza incisiva nel reparto avanzato. Giovedi sera alle 20.45 al Menti arriva il Potenza: si prospetta una grande match con numeroso pubblico sugli spalti.

Tabellino

Giugliano (3-5-2): Russo, Berman, Scogliamiglio, Bernardotto (75’ Oyewale), Salvemini (83’ Sorrentino), Gladestony, Berardocco (75’ Oviszach), Giorgione (28’ Vogiatzis), Caldore, Rondinella, Di Dio. Allenatore: Di Napoli.

Juve Stabia (4-3-3): Thiam, Bellich, Buglio (85’ Gerbo), Piscopo (85’ Marranzino), Baldi, Mignanelli, Bachini, Candellone (85’ Rovaglia), Erradi (60’ Romeo), Leone, Piovanello (71’ Bentivegna). Allenatore: Pagliuca.

Ammoniti: Baldi (JS), Di Dio (G), Candellone (JS). Espulsi: Di Dio (G). Arbitro: Scarpa di Collegno.