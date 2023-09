Facebook down: bug globale interrompe la visualizzazione delle anteprime dei link condivisi

Dopo il blackout di Twitter, oggi è il turno di Facebook di affrontare un problema tecnico che sta causando disagi agli utenti di tutto il mondo. Un malfunzionamento misterioso ha reso impossibile la visualizzazione delle immagini di copertina nelle anteprime dei link condivisi sulla piattaforma. Mentre le speculazioni iniziali potrebbero indurre a pensare a un problema legato alle direttive europee sul copyright, come era successo a fine 2021, sembra che in questo caso non sia così poiché il problema coinvolge utenti non solo in Europa, ma anche oltreoceano.

Dettagli del Problema

Il malfunzionamento è emerso improvvisamente poco dopo le 10:00 di oggi, 19 settembre 2023, e ha colpito esclusivamente i link condivisi dopo quell’orario. Gli utenti hanno segnalato che quando cercano di condividere un link esterno sulla piattaforma, l’anteprima del link non mostra più l’immagine di copertina. Questo problema sta influenzando non solo gli utenti individuali ma anche le pagine di informazione e i gruppi che utilizzano Facebook per diffondere contenuti.

I link condivisi in precedenza non sembrano essere stati influenzati da questo problema, e le loro anteprime appaiono normalmente. Alcuni siti web, tra cui YouTube, sembrano essere rimasti immuni da questa situazione, con le loro miniature che continuano a essere visualizzate correttamente.

Le Possibili Cause

Al momento, non è chiaro cosa abbia causato questo malfunzionamento su Facebook, ma sembra trattarsi di un bug temporaneo in fase di risoluzione. Non sembra essere legato alle direttive europee sul copyright, che in passato hanno generato problemi simili ma di solito riguardano restrizioni relative all’uso di contenuti protetti da copyright. La portata globale del problema, coinvolgendo utenti da tutto il mondo, suggerisce che potrebbe trattarsi di un errore tecnico piuttosto che di una scelta deliberata da parte di Facebook.

Quanto tempo ci vorrà per risolvere completamente il bug?

Mentre l’intera comunità di Facebook attende ansiosamente una soluzione a questo problema, rimane da vedere quanto tempo ci vorrà per risolvere completamente il bug. Meta, l’azienda madre di Facebook, finora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione.