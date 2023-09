Napoli, controlli a tappeto nella periferia occidentale: monitorati giovanissimi, ritrovati coltello e pistola

Napoli, la periferia occidentale continua a essere sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta e rione Traiano nell’ambito di un’operazione volta a garantire la sicurezza.

Napoli, controlli a tappeto nella periferia occidentale

Durante queste azioni di controllo, ben 93 persone sono state identificate, di cui 71 hanno un’età compresa tra i 15 e i 19 anni. Tra le scoperte più preoccupanti, un giovane di 24 anni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, arma pericolosa che è stata immediatamente sequestrata, e il giovane è stato denunciato per detenzione illegale.

Un uomo di 40 anni residente a Fuorigrotta è stato scoperto fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e dovrà rispondere dell’accusa di evasione. Nel rione Traiano, invece, un uomo di 34 anni ha opposto resistenza ai controlli dei militari e li ha minacciati, venendo anch’egli denunciato.

Monitorati giovanissimi, ritrovati coltello e pistola

Durante i controlli sono stati segnalati due parcheggiatori abusivi alle autorità giudiziarie. Entrambi erano stati denunciati in passato per lo stesso motivo. Non è mancato il rinvenimento di sostanze stupefacenti: ben 5 consumatori sono stati segnalati alla Prefettura, di cui 3 minorenni, trovati in possesso di dosi di marijuana.

Nel Rione Traiano, i controlli hanno continuato a concentrarsi sulla piazza di spaccio “99” dopo gli arresti avvenuti precedentemente. Durante queste operazioni, i militari del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa, nascosta nelle aree comuni condominiali.