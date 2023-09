Sorrento, marijuana in barattoli in casa: arrestato 74enne di Scafati. Controllata la sua abitazione in via Belvedere

Nel pomeriggio di ieri, la polizia di stato ha effettuato un’operazione mirata nel Commissariato di Sorrento, concentrata sulla prevenzione e la repressione dei reati legati al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope. Durante il controllo di un’abitazione situata in via Belvedere a Sorrento, gli agenti hanno fatto una scoperta significativa.

Sorrento, marijuana in barattoli in casa: arrestato 74enne di Scafati

All’interno di un vano deposito, sono stati rinvenuti e successivamente sequestrati sei barattoli contenenti un totale di 190 grammi di marijuana. Questo ritrovamento ha portato all’arresto dell’occupante dell’abitazione, un uomo di 74 anni originario di Scafati, già noto alle autorità per precedenti reati.

Controllata la sua abitazione in via Belvedere

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un’accusa grave che potrebbe comportare conseguenze legali significative. La scoperta di questa quantità di marijuana è il risultato degli sforzi continuativi delle forze dell’ordine per contrastare il traffico illegale di droga e garantire la sicurezza della comunità locale.