Choc in provincia di Napoli, due anziani morti per colpi d’arma da fuoco: prevale l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Tragedia a Calvizzano, in provincia di Napoli, dove due persone anziane sono state trovate morte a causa di colpi d’arma da fuoco. L’incidente ha portato i carabinieri della locale stazione a intervenire in un’abitazione di via Sandro Pertini, dopo la segnalazione del 118 e del 115.

Choc in provincia di Napoli, due anziani morti per colpi d’arma da fuoco

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno fatto una scoperta scioccante: i corpi delle due vittime anziane. La scena è stata immediatamente posta sotto sequestro, e sono in corso indagini e rilievi per cercare di fare luce su quanto accaduto.

Prevale l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Sebbene non si escludano altre possibilità, al momento prevale l’ipotesi di un tragico omicidio-suicidio. Le autorità competenti continueranno a indagare per cercare di stabilire le circostanze esatte di questa drammatica vicenda.