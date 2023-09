Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha rinnovato la sua partnership con UN Women

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha sottoscritto un nuovo accordo con UN Women, organo delle Nazioni Unite dedicato all’uguaglianza di genere e all’emancipazione delle donne. Le finalità della partnership sono appunto quelle di promuovere l’uguaglianza di genere nello sport e attraverso lo sport. Il rinnovo dell’impegno delle due organizzazioni riguarda quindi l’utilizzo dello sport per promuovere questi obiettivi.

Il legame tra i due enti è iniziato nel 2012 ed è stato esteso nel 2017, oggi viene firmato invece il nuovo Memorandum of Understanding (MoU): il presidente del CIO Thomas Bach ed il direttore esecutivo di UN Women Sima Bahous hanno apposto il loro sigilli durante un incontro a New York (negli Stati Uniti d’America). Durante la cerimonia, il Presidente del CIO era accompagnato dal membro del CIO in Costa Rica Laura Chinchilla, dal membro del CIO in Croazia Kolinda Grabar-Kitarović, nonché da SAR la principessa Reema Bandar Al-Saud, che è membro del CIO in Arabia Saudita.

I passi in avanti

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 segnano un passaggio epocale in termini di parità di genere, infatti il CIO assegna esattamente lo stesso numero di posti contingentati agli atleti di sesso femminile e maschile. Ma non basta perché è aumentata anche la rappresentanza femminile nelle commissioni del CIO, questa è passata dal 20% nel 2013 al 50% nel 2022. Nel frattempo circa il 40% dei membri del CIO oggi sono donne.

Gli obiettivi

I tre obiettivi principali diffusi dal CIO e da UN Women: 1) promuovere politiche, governance e investimenti attenti alla dimensione di genere; 2) promuovere opportunità sicure e paritarie affinché le donne e le ragazze traggano beneficio dallo sport, dall’attività fisica e dall’educazione fisica, e prevenire la violenza di genere; 3) rafforzare il sostegno, la comunicazione, la generazione collaborativa di insight e la condivisione delle conoscenze.

Le parole del presidente del CIO Bach

“Lo sport ha il potenziale per trasformare la vita e l’estensione della nostra partnership con UN Women ci aiuterà a garantire che tutte le donne e le ragazze abbiano l’opportunità di beneficiare di questo potere unico dello sport. Con questo nuovo protocollo d’intesa, miglioreremo le nostre iniziative in corso per incoraggiare la partecipazione sportiva tra le ragazze e avanzare verso l’uguaglianza di genere”.

Le dichiarazioni del direttore esecutivo di UN Women Sima Bahous

“Lo sport è una risorsa ineguagliabile per aiutarci a porre fine a tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne e le ragazze e per garantire la piena ed equa partecipazione delle donne alla leadership e al processo decisionale. Non può esserci obiettivo più alto, né vittoria più grande per tutti noi, e siamo onorati di rinnovare la nostra partnership con il CIO per lavorare insieme verso questo obiettivo”.

Altre attività

One Win Leads to Another (OWLA) è un programma lanciato sempre dal CIO e da UN Women, già proposto ai Giochi Olimpici di Rio 2016, che focalizza lo sport come strumento per prevenire la violenza contro le ragazze e le donne in Brasile. L’OWLA – nato per sostenere le organizzazioni sportive, oltreché per lo sviluppo comunitario e per spingere i decisori politici ad utilizzare lo sport come strumento per promuovere l’uguaglianza di genere e prevenire la violenza di genere – è stato poi riproposto in Argentina facendo seguito ai i Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires 2018. Oggi il programma viene prorogato attraverso il progetto congiunto Gender Equality Through Sport Bridging in America Latina, Caraibi e Asia Pacifico.