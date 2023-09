Golf, Il gioco più bello del mondo. Per la prima volta la Ryder Cup si svolgerà in Italia

Per la prima volta la Ryder Cup si svolgerà in Italia: nasce anche la prima webserie nostrana di alta qualità sul mondo del golf sviluppata a stagioni “Il gioco più bello del mondo”. La 44° edizione dell’evento golfistico più importante del mondo, nonché terzo evento sportivo più seguito al mondo solo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, si terrà infatti dal 29 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club (Guidonia Montecelio – Roma), a sottolineare un nuovo, e forte, interesse nei confronti di uno sport su cui troppo spesso, nel nostro Paese calcio-centrico, pesa il pregiudizio.

“IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO”, la prima webserie italiana di alta qualità sul mondo del golf

la prima webserie italiana di alta qualità sul mondo del golf sviluppata a stagioni, ideata e prodotta da Simone Lucchini, in arte “The Travel Birdie”, Golf Blogger e Youtuber, e Alfredo Da Corte, Maestro Golf PGAI, rispettivamente allievo e maestro, grandi amici e compagni di gioco. In risposta ai preconcetti, alle inesattezze e ai luoghi comuni legati al golf arriva “ IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO ”,di alta qualità sul mondo del golf sviluppata a stagioni, ideata e prodotta da Simone Lucchini, in arte “The Travel Birdie”, Golf Blogger e Youtuber, e Alfredo Da Corte, Maestro Golf PGAI, rispettivamente allievo e maestro, grandi amici e compagni di gioco.

“L’idea di una webserie a stagioni, la prima e unica in Italia, dedicata al mondo del Golf, nasce in primis dalla mia passione viscerale per questo sport, che porto e pratico in giro per il mondo” – spiega The Travel Birdie – “E in secundis dalla volontà di sfatare alcuni miti, per lo più negativi, radicati nel nostro Paese”.

“L’obiettivo del nostro progetto è di creare una cultura del Golf in Italia, fornendo nozioni e informazioni di base e spiegando passo per passo come un neofita dovrebbe approcciarsi a questo sport per iniziare a giocare” – aggiunge Alfredo Da Corte – “Vogliamo restituire al Golf l’importanza e l’attenzione che merita e forse non è un caso che per la prima volta la Ryder Cup si svolgerà in Italia”.

La prima stagione

La prima stagione de “IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO” si snoda in sei episodi (le stagioni 2 e 3 sono già in lavorazione) e, con un linguaggio visivo moderno e di facile comprensione, affronta i principali aspetti del Golf, rispondendo anche alle domande più spinose che un neofita potrebbe porsi:

EP.1 – QUANTO COSTA VERAMENTE INIZIARE A GIOCARE A GOLF.

EP.2 – PERCHÈ GIOCARE A GOLF.

EP.3 – COME INIZIARE A GIOCARE A GOLF.

EP.4 – COME È FATTO UN CAMPO DA GOLF.

EP.5 – L’ATTREZZATURA PER INIZIARE A GIOCARE A GOLF.

EP.6 – ED ORA TOCCA A TE!

La serie è già disponibile sul canale Youtube di Alfredo Da Corte @dacortegolf, al link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_P9231MCehZbz6967fIYiUjUgG3duUg8

Chi è Alfredo Da Corte

Alfredo Da Corte ha iniziato a giocare a golf a 6 anni, custodendo il sogno di diventare un giocatore professionista. Sono oltre 25 anni che ha realizzato questo suo desiderio e che insegna UNO DEGLI SPORT più praticati al mondo. Un percorso di alta specializzazione che l’ha portato a diventare maestro Federale, con un metodo di insegnamento innovativo e altamente performante. Certificato in K-vest, Flightscope, Coach certified USKids, Certified Regional Trainer SNAG, Discovery Golf, Aimpoint Express, e il primo in Italia ad ottenere, per 3 anni consecutivi, il riconoscimento “TOP50 USKIDS COACH”. E’ inoltre autore della guida ABC for Beginners: www.dacortegolf.com

Chi è Simone L. in arte THE TRAVEL BIRDIE

Simone L. in arte THE TRAVEL BIRDIE, blogger, youtuber e professionista nel campo della comunicazione social e video. Da anni lavora come consulente marketing specializzato in social media marketing e produzione contenuti per agenzie di comunicazione. Dalla passione per questo splendido sport e dai viaggi, ha deciso di dare vita al progetto The Travel Birdie – canale YouTube (@thetravelbirdiegolf) e blog specifico (www.thetravelbirdie.com) -, in cui racconta le sue esperienze di golfista viaggiatore, con l’obiettivo di presentare i vari campi italiani, europei ed internazionali in una chiave più moderna ed appetibile al pubblico del turismo golfistico. Collabora inoltre con agenzie travel specializzate nel mondo del golf realizzando contenuti video ad hoc.