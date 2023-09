Parco Verde di Caivano, blitz antidroga dei carabinieri: tre pusher in manette. La droga era stoccata in monoporzioni

Nel costante sforzo di contrastare il traffico di droga, i carabinieri di Caivano hanno recentemente effettuato tre arresti in una piazza di spaccio situata in un condominio di via Cairoli, dimostrando che la pressione delle forze dell’ordine sta spingendo la criminalità a modificare le proprie strategie.

Parco Verde di Caivano, blitz antidroga dei carabinieri

La droga era conservata in piccole porzioni e nascosta in una grondaia su un terrazzino del condominio. Il modus operandi dei pusher era ben organizzato: uno dei tre riceveva l’ordine per la droga e lo passava ai suoi complici ai piani superiori, che la lanciavano giù, pronti per le richieste successive.

Tre pusher in manette. La droga era stoccata in monoporzioni

I tre arrestati, tutti disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, hanno età comprese tra i 20 e i 32 anni. Si tratta di Enrico Sbordone, Pietro Falco e Gennaro Mattiello. Durante l’operazione sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina, 162 grammi di crack e quasi mezzo chilo di hashish. Oltre alla droga, trovati due bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 2.000 euro in banconote di piccolo taglio. Gli arrestati sono in carcere, in attesa di giudizio, e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.