Quarto: Carabinieri arrestano due pusher in scooter

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per spaccio di droga Luca Verde, 30enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine e un incensurato di 23 anni.

Sono stati sorpresi in Cupa Orlando, nel comune di Quarto, mentre cedevano una dose di stupefacente ad un “cliente” poi fuggito. Nel loro scooter rinvenuti 29,5 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, tutto diviso in dosi. Addosso anche 1100 euro in banconote di piccolo taglio.

I due pusher sono finiti in manette, prima di riuscire a fuggire.

Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.