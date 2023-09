Torneo Fritz Dennerlein: l’élite della Pallanuoto a Marina di Vico Equense

Torna a Marina di Vico Equense il torneo “Fritz Dennerlein”, la manifestazione sportiva dedicata al leggendario campione e allenatore di nuoto e pallanuoto scomparso 30 anni fa. Il 20, 21 e 22 settembre 2023, Canottieri Posillipo, De Akker Bologna, Rari Nantes Salerno e il Circolo Canottieri Napoli scenderanno in acqua per contendersi il trofeo. Le stesse acque che videro allenarsi Dennerlein nel dopoguerra.

Era il 1993 quando all’alba dell’incidente stradale che tolse la vita ad uno dei più eclettici e vincenti atleti ed allenatori della storia dello sport Italiano, un gruppo di amici, compagni di squadra e avversari di una vita decisero di celebrare il campione proprio nelle cittadina di mare che era diventata il suo “buen retiro”. Fu così che nacque il Torneo Internazionale Fritz Dennerlein, che per 10 anni portò a Vico Equense i migliori club e squadre nazionali al mondo.

Fritz Dennerlein, di padre tedesco e madre rumena, ma Napoletano e Vicano di adozione, vinse la medaglia d’argento nella staffetta 4×200 agli Europei di Budapest del 1958 e riscrisse il primato europeo sui 200 farfalla durante i giochi olimpici di Roma del 1960. Risultati che Vico Equense continua a ricordare, grazie anche alla stretta collaborazione con la Expert Napoli Lions, del presidente Andrea Scotti Galletta e del vicepresidente Simone Mulazzani, una società sportiva giovane ma che annovera già grandissimi successi.

“L’amministrazione di Vico Equense con questo evento intende dimostra di continuare a lavorare in modo serrato per la promozione e valorizzazione non solo della risorsa mare e dell’ambiente, ma anche di sport che storicamente hanno reso Vico Equense una città protagonista nel panorama campano”, ha dichiarato il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello.

Questo il calendario completo

Mercoledì 20 settembre 2023

Ritrovo all’Antico Bagno (ore 14) e saluti istituzionali di benvenuto del sindaco Giuseppe Aiello. Gare di apertura

Derby Canottieri Napoli-Posillipo (ore 15)

DeAkker Bologna-Rari Nantes Salerno (ore 16)

Presentazione delle squadre presso Le Axidie (ore 18.30) con il patron Antonio Savarese

Giovedì 21 settembre 2023

Altro derby Posillipo-Rari Nantes Salerno (ore 9.30)

DeAkker Bologna-Canottieri Napoli (ore 10.30)

Torneo di A2 e Serie B

Semifinali e Finali

DeAkker Bologna-Posillipo (ore 14)

Canottieri Napoli-Rari Nantes Salerno (ore 15.30)

Venerdì 22 settembre 2023

Finale 3° posto (ore 11)

Finale 1° posto (ore 12)

A seguire, subito dopo, le premiazioni.