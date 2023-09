Ancora disagi per i pendolari della Circumvesuviana: ritardi e soppressioni. “Atto vandalico a Vico Equense”

Per limitare i danni, Eav ha instituito due autobus da Vico Equense a Sorrento, non impedendo, però, i gravi ritardi susseguitisi per tutta la mattinata

Ancora disagi per i pendolari della Circumvesuviana: i viaggiatori della tratta Napoli-Sorrento si sono ritrovati a fare i conti con ritardi e soppressioni. Il tutto sarebbe accaduto, stando alla nota diramata dall’Ente Autonomo Volturno, a causa di un atto vandalico verificatosi alla stazione di Vico Equense che ha interessato il treno delle ore 06:16 diretto a Sorrento, che avrebbe ripreso la marcia dopo 54 minuti di ritardo.

Ancora disagi per i pendolari della Circumvesuviana: ritardi e soppressioni

Per limitare i danni, Eav ha instituito due autobus da Vico Equense a Sorrento, non impedendo, però, i gravi ritardi susseguitisi per tutta la mattinata: la corsa delle 6:52 da Napoli per Sorrento ha accusato 20 minuti di ritardo, quella delle 08:50 da Sorrento è arrivata a Napoli con oltre un’ora di ritardo. Disagi che hanno interessato non solo la miriade di turisti che ancora affolla la tratta ma anche studenti e lavoratori.

Nella nota diramata da Eav si legge: “Gli eventi hanno, purtroppo, avuto ripercussioni sulla regolarità dei treni successivi programmati. […] Alla luce di quanto accaduto, la dirigenza di Eav ha programmato le seguenti azioni integrative: a partire da domani, giovedì 21 settembre, è stato attivato un servizio aggiuntivo, in via sperimentale, con due bus: partenza alle ore 7:30 da Vico Equense (stazione vesuviana) e diretti a Sorrento, con fermate intermedie a Meta, Piano e Sant’Agnello, dedicati agli studenti e, contestualmente, saranno rafforzate ove possibile le composizioni di materiale rotabile”.

“Atto vandalico a Vico Equense”

Come scritto nella nota, è evidente che servono più treni con maggiore frequenza e, auspica Eav, “questo sarà possibile con i nuovi treni in costruzione di Stadler, con il nuovo segnalamento ferroviario di Alstom e con il raddoppio e l’eliminazione dei passaggi a livello nei centri abitati”. Il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, ha commentato l’accaduto scagliandosi contro il governatore De Luca: “Non esiste alcun progetto di collegamento, neppure ipotetico, tra Napoli e Sorrento.

Il traforo che stai provando a realizzare sulla linea Circum, serve solo a distruggere reperti archeologici, creare problemi ambientali, arrecare un incalcolabile danno, pure economico, alla comunità stabiese, e spendere 100 milioni di euro. Che andranno a ditte vincitrici di appalti gestiti dalla Regione. Per il resto il tunnel – conclude Nappi – collega Castellammare con Castellammare e finisce lì!”

Anna Rega