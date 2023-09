“Tutte le Sfumature dell’Azzurro” è il concorso fotografico per partecipare ad una mostra nata in occasione dei festeggiamenti per il 75° anniversario dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI). Il concorso, indetto dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANAOAI, è aperto a fotografi professionisti e non di tutte le età, ed ha come obiettivo di creare una mostra di scatti che esprimano i valori dello sport e della Maglia Azzurra come solidarietà, amicizia e integrazione.

“L’obiettivo del concorso – come si legge quindi direttamente dal bando – è creare una mostra di scatti che esprimano i valori dello sport in senso lato: lo sport a disposizione dell’arte e viceversa. Promuovere lo sport e trasmettere in tutto il territorio Nazionale i valori della maglia Azzurra come la solidarietà, l’amicizia, l’abbattimento delle barriere fisiche, psicologiche e culturali, la vera integrazione e la promozione della cultura non solo quella sportiva”.

I premi

Le foto dei migliori autori (40 finalisti) saranno esposte in location di prestigio scelte da ogni Sezione sul proprio territorio (nelle 50 città in cui l’ANAOAI ha una sua Sezione), entreranno a far parte della mostra digitale, saranno pubblicate nel catalogo della mostra. Inoltre ogni finalista riceverà una pergamena di riconoscimento insieme al catalogo della mostra.

Il regolamento del concorso prevede che gli elaborati vengano valutati da una giuria rappresentante i settori di arte, sport, istituzioni e media. I giudizi della giuria seguiranno i criteri di creatività, originalità, qualità della fotografia e aderenza al tema.

Le fotografie dovranno essere autografe ed originali e potranno essere scattate attraverso qualsiasi tipologia di fotocamera: compatta, Bridge, DSLR, DSLR professionale, Medio Formato, Action Camera e Smartphone.

Concorso fotografico “Tutte le Sfumature dell’Azzurro”: esprimere i valori dello sport e della maglia azzurra

Il tema del concorso è “La Maglia Azzurra“. A tal proposito “ogni partecipante può – come recita il regolamento – “interpretare e scegliere atleti che indossano appunto la maglia azzurra di vari sport o semplicemente la maglia dei vari sport”. La partecipazione è gratuita e aperta a fotografi, professionisti e non, italiani ovunque residenti, di tutte le età.

È possibile inviare le foto entro domenica 15 ottobre all’indirizzo segreteria@olimpiciazzurri.it indicando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, paese di residenza, contatto telefonico, indirizzo email e account social), il titolo e una descrizione di ciascuna foto (Il regolamento).