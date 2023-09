Controlli ambientali a Volla: la municipale sequestrata officina meccanica non a norma

Il personale della Polizia Locale di Volla, su espressa disposizione del Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano, ha intensificato i controlli sul territorio al fine di prevenire l’inquinamento ambientale e gli sversamenti illeciti.

Nell’ambito di questi controlli il personale ha provveduto a sequestrare un’officina meccanica perché in mancanza delle dovute autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di autoriparazione. In particolare non era in possesso della prescritta A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). Per lo smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, quali olii esausti, filtri, pezzi di ricambio, batterie esauste e altro non era titolare di regolare contratto di smaltimento.

Pertanto si provvedeva al sequestro dell’autofficina per violazione del D. Lgs. 152/2006 che detta norme in materia ambientale ed a trasmettere apposita informativa di reato alla Procura presso il Tribunale di Nola.