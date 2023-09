La Juve Stabia sgretola il Potenza con un secco 3-0

La Juve Stabia sgretola il Potenza con il risultato di 3-0 e si porta meritatamente in testa alla classifica del girone C con la Turris a 10 punti. Le Vespe mettono il ghiaccio il match già nel primo tempo con le reti di Candellone e Romeo.

Nella ripresa l’esterno stabiese mette il sigillo con una doppietta grazie ad un eurogol. Il Potenza non è stato efficace nella manovra offensiva e non è riuscito a reagire. Lunedì sera la Juve Stabia giocherà in trasferta contro l’Audace Cerignola.

La partita

Gli stabiesi si schierano con il 4-3-3: tridente d’attacco composto da Romeo, Candellone e Piovanello. Potenza con il 3-5-2. Partenza sprint della Juve Stabia: al 5′ le Vespe in vantaggio ad un colpo di testa di Candellone a centro su traversone perfetto da destra di Piovanello. Difesa lucana da rivedere.

Al 12′ i gialloblu reclamano un rigore per un atterramento in area di Romeo, l’arbitro sorvola. Il Potenza cerca di fare la partita, avendo il pallino del gioco ma senza impensierire la difesa stabiese. I potentini collezionano corner senza però rendersi pericolosi. La Juve Stabia punta sulle ripartenza speciali sulle due corsie.

Al 35′ ottimo assist di Leone per l’occorrente Mignanelli sulla corsia sinistra, tiro fuori. Al 40′ raddoppio Juve Stabia: gran dribbling a sinistra di Romeo, che in area lascia partire un diagonale che trafigge Gasparini. Il primo tempo termina sul 2-0.

La ripresa di gioco

Al 5′ della ripresa contropiede Juve Stabia, Candellone si fa respingere il tiro a colpo sicuro dal portiere, poi Piovanello non riesce a concretizzare sulla respinta. Al 16′ occasione gol Potenza: Gagliano mette fuori da distanza ravvicinata in area. Colpo di testa di Volpe (30′) in area e palo esterno del Potenza. La Juve Stabia successivamente (35′) cala il tris con una gran gol dalla distanza di Romeo. Il match finisce 3-0. Alla fine applausi per le Vespe sotto la curva Sud.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Thiam 6.5; Mignanelli 6.5, Bellich 6.5, Bachini 6.5, Baldi 6.5; Gerbo 6 (20′ st Erradi 6), Leone 6.5, Buglio 6.5 (38′ st Folino sv); Piovanello 6.5 (19′ st Piscopo 6), Candellone 7 (38’st Rovaglia sv), Romeo 8 (42′ st Guarracino sv). All.: Pagliuca 7.

Potenza (3-5-2): Gasparini 5.5; Gyamfi 5 (12’st Porcino 6), Sbraga 5, Hristov 5 (1’st Volpe 6) ; Hadsziosmanovic 6, Saporiti 5.5 (24′ st Di Grazia 5.5), Schiattarella 5.5 (12’st Laaribi 6), Candelllori 5, Verrengia 5; Gagliano 5, Caturano 5 (24′ st Asencio 5). All.: Colombo 5.5.

Arbitro: Zanotti di Rimini 5.5. Guardalinee: Biffi-Consonni. Marcatori: 5′ pt Candellone (JS), 40′ pt Romeo (JS), 35′ st Romeo (JS). Espulso: al 39′ st Candellori (P) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mignanelli (JS), Romeo (JS), Thiam (JS), Candellori (P), Gerbo (JS). Note: spettatori circa 2.600 (di cui abbonati 1264). Angoli 0-5. Recupero: 1′ pt- 4′ st.

Domenico Ferraro