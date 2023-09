Accoltellato Casoria: furto dello scooter o rissa. In manette 16enne per tentato omicidio

Il 18 settembre scorso, nei pressi di un centro commerciale di Casoria si verificò un serio episodio di cronaca con il ferimento di un sedicenne, accoltellato. Oggi l’arresto di un ragazzo, anche lui di 16 anni, da parte dei Carabinieri.

Il giovane accoltellato fu colpito con tre fendenti, che gli causarono lesioni al fegato e a un polmone e fu prontamente trasportata all’ospedale di Frattamaggiore.

Nel corso degli interrogatori svolti dalla Compagnia dei Carabinieri di Casoria, il giovane ferito riferì di essere stato vittima di un presunto tentativo di rapina dello scooter, da parte di due individui. Tuttavia, la sera successiva, il 19 settembre, un altro ragazzo, quello appunto finito in manette oggi, si era presentato spontaneamente in caserma ed aveva ammesso di essere l’autore dell’accoltellamento avvenuto il giorno precedente.

Durante il suo interrogatorio, l’arrestato ha fornito una versione differente dei fatti rispetto a quanto riferito dalla vittima. Secondo la sua testimonianza, l’episodio non sarebbe stato un tentativo di rapina, bensì una rissa avvenuta tra lui e la vittima, con il coinvolgimento anche di altri giovani presenti nel parcheggio.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 16enne per il reato di tentato omicidio, e in seguito, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Il giovane indagato è stato quindi trasferito nel carcere minorile di Nisida.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno ancora conducendo ulteriori approfondimenti sotto la supervisione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, al fine di chiarire appieno la dinamica completa dell’episodio.