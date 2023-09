Idroscalo di Milano, è ancora podio per Giuseppe Cotticelli ai Campionati Italiani di Velocità e Paracanoa 

L’atleta Giuseppe Cotticelli è ancora una volta sul podio agli ultimi Campionati Italiani di canoa che si sono tenuti all’Idroscalo di Milano: il giovane stabiese conquista tre medaglie d’argento insieme al titolo di Vice Campione Italiano nella specialità del VA singolo Paracanoa sulla distanza dei 1000 metri, 500 metri e 200 metri.

Le competizioni si sono svolte dal 15 al 17 settembre 2023 al Parco Idroscalo, dove sono andati in scena i Campionati Italiani di velocità Senior/Master/Para-canoa, gli atleti si sono sfidati in gare su diverse distanze (1000 metri, 500 metri e 200 metri). Per quest’anno gli Assoluti ed i Master di canoa e paracanoa sono stati affiancati anche dalla gara nazionale riservata alle categorie ragazzi e cadetti B.

All’Idroscalo 768 atleti tra canoa e paracanoa

L’impianto di Segrate (Mi), sostenuto dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak, della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia, nell’anno 2025 sarà anche teatro del Campionato del Mondo.

Va detto che all’evento hanno preso parte – secondo i numeri diffusi dalla Federcanoa – 768 atleti tra canoa e paracanoa, provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di 92 società su ben 1.478 equipaggi.

Tre medaglie d’argento per Cotticelli, terzo posto per Manzo

Giuseppe Cotticelli, che ha compiuto da poco 23 anni – seguito dal tecnico Orazio Manzo e dal dirigente Mena Carotenuto – ha portato a casa (oltre ai tre piazzamenti da Vice Campione Italiano già descritti) anche il quarto posto sulla distanza dei 1.000 metri, e due quinti posti sulla distanza dei 500 metri e dei 200 metri, nella specialità del Kayak singolo Paracanoa.

Il tecnico societario Orazio Manzo, presente agli Assoluti anche nelle vesti di atleta, ha vinto invece una medaglia di bronzo nel K1 master E sulla distanza dei 1000 metri, ma si è piazzato poi anche sesto nella distanza dei 500 metri e quinto in quella dei 200 metri.

Grandi soddisfazioni quindi per la Lega Navale Italiana, con base nella Città delle Acque (Castellammare di Stabia).

Idroscalo di Milano, è ancora podio per Giuseppe Cotticelli ai Campionati Italiani di Velocità e Paracanoa. Questi i risultati ufficiali

Giuseppe Cotticelli: 2° classificato e Vice Campione Italiano nel V1 VL2 senior 1000 metri; 2° classificato e Vice Campione Italiano nel V1 VL2 senior 500 metri; 2° classificato e Vice Campione Italiano nel V1 VL2 senior 200 metri; 4° classificato nel K1 kL2 senior 1000 metri; 5° classificato nel K1 kL2 senior 500 metri; 5° classificato nel K1 kL2 senior 200 metri. (Le foto della gare).

Orazio Manzo: 3° classificato nel K1 master E 1000 metri; 6° classificato nel K1 master E 500 metri; 5° classificato nel K1 master E 200 metri.