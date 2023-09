Piano di Sorrento: festa patronale, il programma degli eventi: celebrazioni, concerti in Piazza Cota e fuochi d’artificio

Il Comune di Piano di Sorrento ha ufficializzato il programma dei festeggiamenti organizzato in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo. Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre si terranno in città celebrazioni, concerti, eventi musicali e uno spettacolo con fuochi d’artificio.

Il 29 settembre, alle 10,30 in Piazza Cota, ci sarà la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, poi ci sarà la sfilata per le strade cittadine del Complesso bandistico “Città di Sorrento”.

Sempre venerdì 29 settembre, in Piazza Cota alle ore 21,30, si terrà l’atteso concerto di Enzo Avitabile con i Bottari & Black Tarantella con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. A seguire, alle 23,30 a Marina di Cassano, ci sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio a cura della Pirotecnica Sorrentina.

Sabato 30 settembre, invece, alle ore 21,00 in Piazza Cota, si terrà l’appuntamento con Triotarantae con Tony Esposito. Domenica 1 ottobre, a chiusura dei festeggiamenti, sempre in Piazza Cota, alle ore 21,00, spazio allo spettacolo a cura di “School of Rock – Teatro delle Rose”.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, al Turismo e allo Spettacolo di Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino, ha dichiarato: “In occasione della festa patronale, come Amministrazione abbiamo allestito una serie di appuntamenti che riteniamo interessanti. Auspichiamo che gli eventi possano incontrare l’entusiasmo della cittadinanza e del pubblico.

I concerti in Piazza Cota rappresentano eventi di qualità ed in continuità con le iniziative già messe a punto l’anno scorso anche per San Michele. Un anno fa, c’è stata una grande affluenza di pubblico per i concerti in piazza e senza posti a sedere: una linea che abbiamo deciso di proseguire a percorrere per avere in piazza la disponibilità per un numero maggiore di spettatori rispetto a un piano con soli posti a sedere. Con particolare piacere, mi piace sottolineare l’evento di domenica 1 ottobre con i nostri giovani, del territorio, che puntano a emergere nella musica e nell’arte”.