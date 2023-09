Rivoluzione a Torre del Greco, parte il nuovo calendario di raccolta differenziata

Raccolta differenziata, inizia la rivoluzione a Torre del Greco. A partire dal 23 ottobre 2023 entrerà in vigore il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si dice addio alla doppia raccolta quotidiana e si passa alla cosiddetta ‘monoraccolta’. Infatti, soltanto il giovedì sera sarà consentito depositare due frazioni (carta e cartoni, imballaggi in vetro).

Una delle principali novità è la riduzione dei giorni di conferimento della frazione Secco Residuo (rifiuti non riciclabili). Si passa infatti da due a una sola giornata (ogni martedì sera). Confermati i tre giorni settimanali dedicati alla frazione organica (umido): mercoledì, venerdì e domenica. Il lunedì sera toccherà al Multimateriale (imballaggi in plastica e metalli). C’è un’altra grande novità: i contenitori in TetraPak andranno nella frazione Multimateriale e non più insieme a carta e cartone.

La prossima settimana partirà la campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza di Torre del Greco a cura di Velia Ambiente, azienda che si occupa del servizio di igiene ambientale. Sarà distribuito il materiale informativo a domicilio, mentre le associazioni del territorio si occuperanno di sensibilizzare incontrando le persone per dare indicazioni sempre più puntuali.

Saranno utilizzate tutte le forme di comunicazione. Il nuovo calendario sarà affisso sugli autobus di linea a Torre del Greco, una vela pubblicitaria toccherà diversi punti della città, così come un’auto con megafono per ricordare ogni giorno le frazioni che i cittadini potranno depositare. Non ultima una campagna social capace di raggiungere tutti gli utenti dell’area torrese.