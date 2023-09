Una gita a Palermo: perché andarci anche in autunno

Palermo è una metropoli ricca di spunti culturali, di luoghi da visitare, di piacevoli soprese. E' questo il momento propizio per una vacanza in Sicilia

Il periodo che va dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno è ancora particolarmente propizio per una vacanza in Sicilia. Il clima è ancora decisamente gradevole e il mare, soprattutto il tirreno, offre anche in questo periodo una temperatura che consente di fare qualche bagno, in particolare durante le giornate soleggiate. Oltre a questo Palermo è una metropoli ricca di spunti culturali, di luoghi da visitare, di piacevoli soprese.

Da Napoli a Palermo

Uno dei mezzi più scelti dai turisti per viaggiare tra Napoli e Palermo è il traghetto. Molte navi salpano da Napoli nelle ore notturne, cosa che permette di raggiungere la Sicilia nelle prime ore del mattino, senza quindi perdere neppure un attimo della propria vacanza. Il tragitto lo si percorre riposando in cabina, per cui al mattino si è pronti per ammirare le bellezze di Palermo. Se anche tu vuoi approfittare delle bellezze di Palermo in questo splendido periodo dell’anno, prenota la tratta Napoli-Palermo con TraghettiPer. Con questo mezzo, inoltre, è possibile raggiungere la Sicilia con la propria automobile, camper o moto, evitando così di dover noleggiare un veicolo sul posto o di sottostare agli orari dei mezzi pubblici e avendo comunque la possibilità di visitare non solo Palermo ma anche le zone circostanti.

Cosa fare a Palermo a fine estate

Questo è il periodo dell’anno in cui si organizzano sagre di Paese ed eventi di ogni genere. Ad esempio l’Estate Monrealese, a due passi da Palermo, viene organizzata per tutto il mese di settembre, propone quindi ogni sera qualche spettacolo, mercatino o altra attrazione interessante.

I concerti in Sicilia sono disponibili per tutto l’arco dell’anno, anche settembre e ottobre propongono appuntamenti che attirano il pubblico da tutta la Sicilia e non solo. Ad esempio l’assessorato regionale del turismo organizza da inizio settembre fino al 6 ottobre il Bellini International Context, una rassegna lirica di alto livello che si snoda tra i teatri di Palermo, Catania e Messina.

Sono poi numerose le sagre e i mercatini locali, che si tengono nei minuscoli Comuni attorno a Palermo; per verificare le opportunità di divertimento è necessario valutare caso per caso, controllando sui mezzi di comunicazione locali.

Il clima di fine estate

La fine di questa lunga estate sta regalando all’isola un clima perfetto. Il caldo afoso di luglio e agosto ha allentato la sua morsa, rendendo più piacevole stare all’aria aperta anche nelle ore centrali della giornata. Chi desidera organizzare una vacanza con i figli piccoli, o chi non ama il caldo torrido, troverà il clima siciliano particolarmente propizio in questo periodo dell’anno.

Le massime sono ancora quelle estive, ma senza gli eccessi delle settimane passate. La notte invece il caldo lascia posto a una piacevole brezza che proviene dal mare, che rinfresca la città. Si tratta quindi di un periodo ideale per viaggiare in Sicilia, che permette di godersi al meglio ogni ora della giornata, senza temere il caldo eccessivo, anche se è preferibile sempre usare una buona crema solare, utili in ogni periodo dell’anno, in particolar modo se si passa molto tempo sotto il sole.