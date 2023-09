Domenica 1 Ottobre, dalle ore 9.00, le porte del Parco Punzo di San Sebastiano al Vesuvio apriranno per la dodicesima edizione dell’evento gratuito a marchio dell’Azienda Agricola Punzo.

Nell’atmosfera del parco urbano, un oliveto di due ettari con terreno biologico, vi sarà una giornata all’insegna del benessere tra sorrisi, attività e degustazioni.

All’avvio, i primi 100 bambini (accompagnati, fascia d’età 6 / 12 anni) che ci raggiungeranno al parco, avranno la possibilità di iscriversi allo Show Cooking organizzato dal ns partner F.lli La Bufala, tutti insieme con pizzaioli professionisti per imparare a realizzare una buona pizza napoletana; lo Show Cooking si amplia e faremo “lavorare” anche gli adulti, con una selezione di 40 persone che prepareranno insieme gli gnocchi di ricotta di Bufala, piatto storico dell’azienda; nel frattempo, dalle ore 10.00 “si corre” con gli amici di Budokan con la gara di atletica; in un’area dedicata, dalle 10 alle 12 invece sarà il momento delle “coccole” con Evocream, che ti regalerà una consulenza e un trattamento viso con l’esperta Make-Up Artist Stefania Di Costanzo (su prenotazione); presenti anche i nostri amici di FAI Vesuvio con l’info point dedicato. Seguiranno musica, la pizza “sfornata” dai pizzaioli di F.lli La Bufala, e momenti di svago, dove poter riposare nell’area relax e chiacchierare in tranquillità, all’ombra dei nostri alberi.

Come da tradizione ormai, sarà possibile assaporare il premiato olio extravergine d’oliva biologico del Vesuvio su bruschetta, il percorso poi proseguirà tra le delizie dei prodotti a km 0 della nostra azienda agricola: cioccolata artigianale nelle tre varianti, classica, fondente e nocciola; conserve e paté di verdure varie, da gustare sul pane fresco.

L’evento è gratuito e aperto a tutti!