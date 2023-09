Pollena Trocchia, soggiorno climatico per anziani: prorogata la scadenza per le domande

Soggiorno climatico per anziani, la nuova scadenza per le domande è fissata al prossimo 27 settembre.

L’Amministrazione comunale di Pollena Trocchia guidata dal sindaco Carlo Esposito ha programmato, per il periodo compreso tra domenica 1° e domenica 8 ottobre, l’iniziativa in favore di cinquanta cittadini autosufficienti del territorio che abbiano già compiuto 60 anni se donne e 65 se uomini.

Destinazione: l’isola di Ischia. L’intenso programma delle attività della settimana è disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune, dove è reperibile anche il modulo per le istanze di partecipazione. Le richieste devono essere corredate da certificazione ISEE in corso di validità e dal certificato medico; tra i requisiti, quello che i richiedenti non svolgano attività lavorativa.

Con le istanze che riceveranno gli uffici comunali sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto, che sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

I cittadini ammessi a partecipare al soggiorno dovranno versare la quota di partecipazione dell’importo di 193 euro.