Sorrento, non accetta fine relazione: vessa e violenta la fidanzatina. Ha solo 17 anni, la minacciava di morte

Un 17enne della penisola sorrentina è stato arrestato per violenza e vessazioni sulla ex fidanzata. I carabinieri della compagnia di Sorrento, agendo su mandato del Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno arrestato il giovane, sospettato di aver perpetrato una serie di atti persecutori, violenza sessuale e rapina nei confronti della sua ex fidanzata.

Sorrento, non accetta fine relazione: vessa e violenta la fidanzatina

Gli episodi risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto del 2023. Dopo la fine della loro relazione, il giovane sembra non aver accettato la separazione e ha iniziato a vessare e minacciare la sua ex fidanzata. Le minacce si sono estese anche ai familiari della giovane, creando un clima di costante paura e ansia per la sua incolumità.

Le autorità locali, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno condotto un’indagine approfondita che ha raccolto prove schiaccianti contro il giovane indagato. Questo ha portato all’emissione di un provvedimento di custodia in IPM, eseguito oggi, che ha portato all’arresto del giovane.

Ha solo 17 anni, la minacciava di morte

Dopo le procedure di rito, il 17enne è stato trasferito presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida, in attesa delle ulteriori fasi del processo. Questo tragico episodio richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dell’educazione contro la violenza domestica e l’importanza di creare un ambiente in cui le vittime possano sentirsi al sicuro per denunciare tali abusi.