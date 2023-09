A Bologna per vincere! Garcia: “Siamo concentrati per ottenere il risultato e recuperare in classifica”

"Per il momento siamo quinti e non ci va. Comunque dobbiamo solo concentrarci sulla partita di oggi. Quando sei il campione d'Italia, l'ambizione è difendere con gli artigli lo scudetto che abbiamo sul petto"

Nel mondo del calcio, ogni partita è un nuovo capitolo di una lunga storia, e per Rudi Garcia e il suo Napoli, la partita contro il Bologna rappresenta un’opportunità cruciale per riscattare punti persi in casa e per cercare di scalare le posizioni in classifica. Nonostante la vittoria in Champions League contro il Braga, i dubbi sulla solidità della squadra persistono, ma l’allenatore francese si concentra solo sul futuro.

“Dobbiamo recuperare fuori casa i punti persi in casa con la Lazio”, sottolinea Garcia. “Per questo, siamo a Bologna per vincere. Sappiamo che è una buona squadra, guidata da un allenatore che ammiro da giocatore e che sta facendo molto bene. Loro hanno ottime qualità, ma noi abbiamo recuperato bene le forze in questi quattro giorni e siamo concentrati per ottenere il risultato”.

La ricerca di continuità e miglioramento è evidente nelle parole di Garcia. Nonostante il quinto posto attuale in classifica, il tecnico insiste che un club come il Napoli deve competere in Champions League ogni anno e difendere strenuamente il titolo di campione d’Italia.

“Quando sei il campione d’Italia, l’ambizione è difendere con gli artigli lo scudetto che abbiamo sul petto”, afferma Garcia. “Per il momento siamo quinti e non ci va. Comunque dobbiamo solo concentrarci sulla partita di oggi. Immagino di apportare alcuni cambi rispetto alla partita con il Braga, ma la squadra non sarà stanca e dunque possiamo anche pensare di ripartire con gli stessi uomini e fare qualche cambio in corsa”.

Le relazioni tra Garcia e il presidente del Napoli, De Laurentiis, sembrano essere serene, nonostante le sfide incontrate. “Ogni volta che incontro i tifosi in città, mi incoraggiano, dicono che sono con me”, condivide il tecnico. “Lavoriamo per migliorare ogni giorno. La partita a Braga l’abbiamo vinta in modo meritato, ma era possibile fare più gol e forse questa cosa non avrebbe aperto la possibilità di vedere il bicchiere mezzo vuoto quando invece è mezzo pieno perché vincere fuori casa in Champions non è mai una cosa normale”.

Garcia guarda con attenzione al futuro, anticipando l’incontro con il Real Madrid, ma mantiene i piedi per terra, concentrandosi sulle sfide quotidiane. “Aspettiamo il Real”, aggiunge. “Ma pensiamo al pane quotidiano che è molto importante. Non siamo contenti perché siamo quinti e vogliamo entrare nei primi quattro, e per questo dobbiamo vincere domani a Bologna”.

La sfida contro il Bologna presenta alcune sfide aggiuntive per Garcia, dato il numero di infortuni che hanno colpito la squadra. Juan Jesus è l’ultimo a essere stato costretto a lasciare il campo per l’infermeria, e con la mancanza anche di Rrahmani, la difesa presenta un problema di numeri. “Amir è uno dei nostri punti forti”, dichiara Garcia. “Ma sono contento di aver convinto Ostigard a restare, perché è forte di testa. Un po’ di fortuna l’abbiamo avuta, ma anche un po’ di sfortuna. Non ci lamentiamo di niente”.

A Bologna potremmo quindi vedere alcune novità nella formazione. La determinazione e la fiducia del tecnico francese nel suo Napoli sono evidenti, e il suo obiettivo è chiaro: riscattare i punti persi e lottare per entrare nei primi quattro della classifica. La stagione è lunga, e Garcia è pronto a guidare la sua squadra attraverso ogni sfida che si presenterà sulla strada verso il successo.

Ivan Celiberti