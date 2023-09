Bacoli: aggredisce Carabinieri con un coccio di bottiglia. Arrestato 24enne extracomunitario

Durante l'aggressione, ha provocato a due militari ferite guaribili in 10 giorni. L’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza di Secondigliano

Questa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Torre di Cappella per un 24enne extracomunitario che stava spaventando i residenti e i passanti.

Il giovane, visibilmente fuori controllo, ha aggredito i militari utilizzando un coccio di vetro, per la precisione il collo di una bottiglia come arma improvvisata. Durante l’aggressione, ha provocato ad un brigadiere escoriazioni alla spalla sinistra e al ginocchio destro, con una prognosi di 10 giorni. Per il collega una contusione alla mano destra che richiede 10 giorni di prognosi.

L’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Napoli Secondigliano in attesa del procedimento di direttissima.