Boscotrecase unisce la musica e la legalità per onorare la memoria di Giovanbattista Cutolo

Nella mattina di oggi, il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, insieme all’assessore all’istruzione Alba Russo e alla presidente del consiglio comunale Lina Sorrentino, si è unito agli studenti dell’Istituto Comprensivo Prisco per il tradizionale augurio di buon anno scolastico. Questo evento è da tempo una consuetudine nel comune, un’occasione speciale per rivolgere un caloroso benvenuto ai giovani studenti, ma anche per ribadire l’impegno della comunità locale a favore della cultura e della legalità.

Tuttavia, quest’anno l’evento ha assunto un significato particolare a seguito della tragica scomparsa di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista noto affettuosamente come “Giogiò“, che è stato ucciso all’alba del 31 agosto a Napoli. Per onorare la sua memoria e celebrare la sua passione per la musica, il sindaco Carotenuto ha scelto un regalo speciale per gli studenti: un portachiavi a forma di corno, lo stesso strumento che Cutolo suonava con passione.

Parlando con i ragazzi, il sindaco Carotenuto ha sottolineato l’importanza della scuola, dell’impegno e dello studio come mezzi per contribuire a costruire una società migliore. “Gli ultimi avvenimenti che purtroppo hanno interessato la nostra Napoli con la tragica scomparsa del giovane Giovanbattista Cutolo non ci hanno lasciati indifferenti. Oggi abbiamo voluto non solo ricordare un giovane musicista, ma anche ribadire con forza che solo attraverso la scuola, l’impegno e lo studio possiamo concorrere a creare una società migliore”.

L’Istituto Comprensivo Prisco, da anni, si dedica con passione all’indirizzo musicale, e quindi è stato naturale dedicare il regalo di inizio anno al ricordo di Giogiò. La musica, come sottolineato dagli organizzatori dell’evento, è uno strumento potente per diffondere messaggi di legalità e per promuovere la responsabilità civica e il rispetto delle leggi.

Il sindaco Carotenuto ha annunciato che l’iniziativa di oggi rappresenta solo l’inizio di una serie di eventi, appuntamenti e azioni concrete che accompagneranno l’intero anno scolastico a Boscotrecase. Tutte queste iniziative avranno come comune denominatore la promozione della legalità e il rispetto reciproco.

In un momento in cui la comunità si unisce per onorare la memoria di un giovane talentuoso e riflette sulla necessità di costruire un futuro migliore attraverso l’istruzione e la cultura, Boscotrecase dimostra la sua resilienza e il suo impegno per un mondo migliore. La musica di Giogiò continuerà a suonare nei cuori degli studenti e nella lotta per una società più giusta e legalitaria.