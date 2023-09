“Fabbricante di lacrime” diventa un film, Netflix pubblica l’immagine in anteprima.

Il romanzo di Erin Doom, “Fabbricante di lacrime” (Magazzini Salani), diventa un film, Netflix ne ha pubblicato la prima immagine in anteprima. Ricordiamo che il libro è stato il più venduto del 2022 in Italia con oltre 500mila copie. Netflix nel frattempo classifica il film come “prossimamente”, la data di uscita quindi non si conosce al momento.

La società statunitense operante nella distribuzione streaming ha annunciato quattro nuovi progetti durante l’evento See What’s Next, tra questi si parla di due film: Il treno dei bambini, con la regia di Cristina Comencini (dal bestseller di Viola Ardone) e Fabbricante di lacrime, con la regia di Alessandro Genovesi (ispirato all’omonimo romanzo di Erin Doom).

La produzione è della Colorado Film, prodotto da Alessandro Usai e Iginio Straffi, scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, ispirato da “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom edito da Magazzini Salani, la regia è di Alessandro Genovesi. All’interno del cast si trovano al momento elencati Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni. La foto che abbiamo inserito in copertina è di Loris Zambelli/Netflix.

La sinossi pubblicata da Netflix

“Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo.

Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile, ma gentilezza e rabbia sono due diversi modi di combattere il dolore per rimanere vivi e per celare le emozioni che devastano i loro cuori, diventando uno per l’altro proprio quel fabbricante di lacrime della leggenda. Al fabbricante non puoi mentire: e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza disperata che li attrae uno verso l’altra che si chiama amore”.