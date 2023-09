Al via da Genova la Fari d'Italia RIB Experience

Si è tenuta domenica 24 settembre, all’interno del Salone Nautico Internazionale di Genova, presso lo stand Suzuki, la tanto attesa conferenza stampa seguita da cerimonia inaugurale per l’avvio della manifestazione Fari d’Italia RIB Experience del noto gommonauta Sergio Davì che, a bordo del suo fedele Aretusa Explorer, un Nuova Jolly Prince 38cc motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF300B dual prop ed equipaggiato con elettronica di bordo top di gamma Simrad (esattamente lo stesso battello con cui nel 2022 Davì è arrivato sino a Los Angeles) compirà un’affascinante discesa verso Palermo, alla riscoperta di alcuni siti italiani noti per le loro peculiari bellezze paesaggistiche e accomunati tra loro dall’icona per antonomasia di chi va per mare: il faro.

La conferenza inaugurale, aperta dal direttore generale di Suzuki Italia Paolo Ilariuzzi, è stata partecipata (oltre che da un pubblico numeroso) da enti patrocinanti e sponsor. Tra essi: il Comune di Genova nella persona dell’assessore al patrimonio, porto, mare e pesca Francesco Maresca; Assonautica Italiana nella persona del vice presidente Andrea Ciulla; e ancora: Antonio Aiello di Nuova Jolly Marine, Roberto Sesenna di Simrad (Navico), Francesco Scalia di SRC e Giuseppe Beffi di Hertz Sound Experience.

Nella mattinata del 25 settembre, il saluto alla Lanterna alla presenza del Sindaco Marco Bucci ed entro il pomeriggio rotta verso la prima tappa: l’isola d’Elba, dove la manifestazione è attesa dal team di Visit Elba.

Sergio Davì

Davì lo abbiamo visto navigare in lungo e largo tra i Mari del Nord e gli oceani Atlantico e Pacifico. Questa volta ha invece deciso di farci sognare tra luoghi romantici del versante tirrenico del mar Mediterraneo, lungo una rotta passante per l’arcipelago toscano, la Sardegna, le isole minori della Sicilia e la Campania, dove incontrerà da vicino le bellezze dei luoghi per scoprirne le eccellenze e parlare soprattutto di ambiente e territorio insieme a giovani e bambini di varie scuole.

A supporto di questa affascinante manifestazione, destinata alla produzione di materiali audiovisivi per la televisione ed il web, non solo importanti brand internazionali ma anche partner istituzionali che ne sposano gli obiettivi di valorizzazione culturale e di tutela ambientale. Tra essi anche grandi istituzioni come la Regione Sicilia attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune e la Città Metropolitana di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, ma anche amministrazioni locali come il Comune di Centola che accoglierà la manifestazione durante la tappa a Capo Palinuro, la Città di Alghero, il Comune di Carloforte e la Città di Pantelleria.

Non ultimo il Rotary Club Distretto 2110, del quale Davì è socio onorario, che attraverso la manifestazione porrà in essere importanti attività di cooperazione tra i vari club d’Italia per coinvolgere le comunità a guardare al futuro con speranza.