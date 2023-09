Primo test per il Volley Napoli allenamento congiunto con Villaricca

Primo test per la nuova rosa del Volley Napoli, allenata da coach Veronica Masella. La squadra è stata ospite venerdì 22 settembre dell’Ancis Villaricca, formazione campana che milita nel campionato di Serie B2 per un allenamento congiunto.

Si è trattata quindi di una prima uscita per valutare i frutti del lavoro svolto in palestra negli allenamenti realizzati finora. L’allenatrice ha spiegato le difficoltà di questa sfida ed anche le potenzialità della squadra viste in questa primo training, ma ha parlato anche dell’ambizioso obiettivo della società partenopea che spinge e motiva lei e la squadra.

Spiega l’allenatrice Veronica Masella

«Ieri ho visto cose buone e cose su cui dobbiamo lavorare tanto. Di positivo c’è sicuramente l’approccio alla sfida da parte di tutte le ragazze. Anche nei momenti di difficoltà, in cui eravamo tanti punti sotto, la squadra ha mantenuto la concentrazione e ha pensato ad applicare quello che stiamo provando in allenamento. È chiaro che non abbiamo ancora tanti automatismi, soprattutto nella fase break, ma è normale, essendo la squadra nuova e stando lavorando in campo da poco. Ovviamente, avendo giocato un avversario di categoria superiore, che è anche più avanti nella condizione visto l’imminente inizio di campionato di serie B, le nostre aree di miglioramento vengono amplificate. Abbiamo scelto noi di giocare subito contro chi è più forte di noi, abbiamo un obiettivo importante e dobbiamo alzare da subito l’asticella. Comunque il bilancio della prima uscita è positivo».